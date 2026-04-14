LIVE Musetti-Landaluce 7-5 6-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | vittoria in crescendo buoni segnali dall’azzurro

Al torneo di Barcellona, il giocatore italiano ha vinto il primo set contro il suo avversario con il punteggio di 7-5 e nel secondo ha concluso con un 6-2, mostrando progressi nel corso dell'incontro. La partita prosegue in diretta e sono previsti aggiornamenti sui risultati di altri incontri, tra cui quelli di Sonego e Cobolli, con programmazioni che partono dalle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 14.46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Landaluce. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14.45 Negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona Musetti affronterà Corentin Moutet, che nel primo turno ha sconfitto Ignacio Buse con un doppio 6-4. 14.44 Musetti chiue il match con l’83% di punti vinti con la prima, entrata il 58% delle volte, ed il 52% con la seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 6-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: vittoria in crescendo, buoni segnali dall’azzurro LIVE Musetti-Landaluce 2-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimanere in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.