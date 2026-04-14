L' ordine degli assistenti sociali dopo gli attacchi | Lo Stato ci protegga e ci rispetti

Dopo recenti attacchi e intimidazioni, il consiglio nazionale degli assistenti sociali ha richiesto maggiore protezione da parte dello Stato. La presidente dell'ordine regionale ha espresso la necessità di rispetto e tutela per la categoria, sottolineando che gli assistenti sociali rappresentano un’istituzione pubblica. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta alle minacce subite, evidenziando la volontà di difendere il ruolo e l’integrità professionale.