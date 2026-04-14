L' ordine degli assistenti sociali dopo gli attacchi | Lo Stato ci protegga e ci rispetti
Dopo recenti attacchi e intimidazioni, il consiglio nazionale degli assistenti sociali ha richiesto maggiore protezione da parte dello Stato. La presidente dell'ordine regionale ha espresso la necessità di rispetto e tutela per la categoria, sottolineando che gli assistenti sociali rappresentano un’istituzione pubblica. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta alle minacce subite, evidenziando la volontà di difendere il ruolo e l’integrità professionale.
“Rappresentiamo lo Stato, lo Stato ci protegga e ci rispetti”. Sono le parole della presidente del consiglio nazionale ordine assistenti sociali della regione, Barbara Rosina, che parla anche a nome della presidente dell'ordine regionale d'Abruzzo, Francesca D’Atri, dopo le intimidazioni verso la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Punta una pistola giocattolo verso la telecamera: “Se ci chiamate forze dell’ordine ci deve essere un motivo, lo Stato deve poter essere lo Stato”. L’intervento dell’ispettore sindacalista Paolo Macchi a Fuori dal CoroUn ispettore di polizia esibisce una pistola giocattolo in diretta tv e la punta verso la telecamera, l’inquadratura si abbassa per rendere l’effetto...
«Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli»L’assistente sociale che prima diserta l’incontro con il Garante dell’infanzia, poi polemizza con lei tramite il suo legale.