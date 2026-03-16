Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei non separarli

Il ministro della Famiglia ha affermato che gli assistenti sociali devono aiutare le famiglie, non dividerle. Ha anche commentato il rifiuto di un parere del Garante, sottolineando che questa scelta indica una mancanza di disponibilità a sottoporsi a supervisione. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di discussione sul ruolo delle figure di supporto alle famiglie.

L’assistente sociale che prima diserta l’incontro con il Garante dell’infanzia, poi polemizza con lei tramite il suo legale. Poi la stessa assistente che denuncia gli avvocati dei Trevallion. Il caso della famiglia nel bosco sembra avere raggiunto un livello di conflittualità molto elevato, persino all’interno delle istituzioni. «Mi sembra che il livello di conflittualità non sia solo elevato, ma anche un po’ improprio. Il Garante nazionale è una figura - secondo le convenzioni internazionali - indipendente, che deve essere terza, e serve proprio a fare quello che la Garante Terragni sta facendo. Quindi ha sempre lo scopo di tutelare il migliore interesse del bambino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli» Articoli correlati Servizi sociali: assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadinoIl Comune di Taranto assume quattro nuove figure professionali con profilo di funzionario Assistente Sociale, tramite procedura di mobilità, e grazie... Famiglia nel bosco e "minori rapiti", la presidente degli Assistenti Sociali D'Atri giustifica il loro operato: "Discredito mediatico quotidiano”La presidente del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (Croas) d'Abruzzo Francesca D'Atri giustifica operato degli assistenti... L'Ordine degli Assistenti Sociali di Basilicata celebra il trentennale a Matera Approfondimenti e contenuti su Lo scopo degli assistenti sociali è... Temi più discussi: Famiglia del bosco, Terragni risponde ai servizi sociali; Famiglia nel bosco, la Garante dell'infanzia contro gli assistenti sociali: Spesso poco formati; Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), Figuccia: Battaglia di civiltà. Serve continuare a lavorare per valorizzare questa figura professionale – Città di Palermo; Corso di Formazione per Assitente Tecnico Sportivo (1° livello SnaQ) indirizzo Guida Stradale. Istituito il Registro comunale pubblico degli assistenti familiaridella popolazione un Registro comunale pubblico degli assistenti familiari con lo scopo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di assistenza, cura alle persone, aiuto compiti, baby sitrter. ilrestodelcarlino.it Assistenti sociali: «Così l’organico è al sicuro»CREMA - Novità contrattuali in arrivo per gli assistenti sociali di Comunità sociale cremasca con l’obiettivo di trattenere queste preziose risorse, sostenendone l’impegno ed evitando che si ‘accasino ... laprovinciacr.it agghiacciante! e c è ancora chi mette in dubbio lo scopo della riforma sulla giustizia....è necessario fermare questo scempio votando NO al referendum! N.b. Non c'è quorum (valido indipendentemente dal numero dei votanti). #giustodireno - facebook.com facebook Conte: “Che sei andato a fare in Iran, qual è lo scopo Se sei mio alleato mi avverti e lo spieghi. Altrimenti non concedo le basi esponendomi al rischio terrorismo.” Sul gas russo: “Non lo compro fino a che la Russia non firma il trattato.” x.com