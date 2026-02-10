A San Giovanni al Natisone il concerto dell' Orchestra Sinfonica Inclusiva Ami-Ritmea

A San Giovanni al Natisone si prepara un concerto speciale. Venerdì 13 febbraio, alle 20, l’Orchestra Sinfonica Inclusiva Ami-Ritmea suona in piazza con ingresso libero. È uno degli eventi più attesi della stagione “Passaggi Musicali 20252026”. La banda si riunisce per offrire una serata di musica aperta a tutti, senza biglietto. La piazza si riempirà di suoni e di persone pronte a vivere un momento di musica condivisa.

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi della Stagione “Passaggi Musicali 20252026”. Venerdì 13 febbraio, a ingresso libero, con inizio alle ore 20.15, all’Auditorium M. F. Zorzutti di San Giovanni al Natisone, andrà infatti in scena il concerto dell’Orchestra Sinfonica Inclusiva Ami-Ritmea, che propone un progetto che sostiene il diritto alla cultura, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare attivamente alla musica, senza nessun tipo di barriere. La musica diventa un vero strumento di inclusione, valorizzando le differenze e favorendo l’incontro tra persone. L’ensemble - composto da musicisti con disabilità e neurodiversità che hanno intrapreso percorsi musicali, da insegnanti e musicisti professionisti del territorio - presenta un repertorio vario che spazia da brani classici e compositori francesi, fino a valzer, marce e arrangiamenti rock.🔗 Leggi su Udinetoday.it

