Debutto a Roma per l’Orchestra Chiquinha Gonzaga

L'Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga ha fatto il suo primo concerto in Italia, esibendosi a Roma. La formazione brasiliana, composta interamente da donne, ha portato sul palco un repertorio che ha coinvolto il pubblico presente. L’evento ha rappresentato il debutto della band nel nostro paese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La serata ha visto esecuzioni di brani classici e contemporanei.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Debutto in Italia dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga, formazione brasiliana interamente femminile. Dove e Quando: Aula Magna della Sapienza Università di Roma (28 aprile 2026) e Udienza in Vaticano (29 aprile 2026). Perché: Un’occasione per ascoltare 52 giovani talenti e celebrare i 200 anni di relazioni diplomatiche tra Brasile e Santa Sede, con la partecipazione speciale di Flor Gil. L’aprile romano del 2026 si arricchisce di un evento musicale di straordinaria rilevanza culturale, che porta per la prima volta nella Capitale l’energia e il talento della scena sinfonica sudamericana.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Debutto a Roma per l’Orchestra Chiquinha Gonzaga Leggi anche: I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama: debutto sul podio palermitano per Giulio Arnofi Beatrice Venezi, debutto al Verdi di Pisa: poche spille gialle nel foyer, applausi per la direttrice d’orchestraPISA – La maggioranza dei dipendenti del Teatro Verdi di Pisa non ha aderito alla protesta contro la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.