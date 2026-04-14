Un video riprende l'inizio dell'aggressione che sabato scorso ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni davanti a un kebab di piazza Palma a Massa. Le immagini, provenienti da una telecamera puntata sulla strada, mostrano i colpi sferrati da un ragazzo di 17 anni, che si dedica alla boxe. La difesa sostiene che i giovani coinvolti siano stati aggrediti e non siano criminali.

Le immagini di una delle telecamere, puntata in direzione del kebab di piazza Palma a Massa, mostrerebbe bene il momento iniziale dell’aggressione che sabato scorso ha portato all’omicidio di Giacomo Bongiorni, il padre ucciso davanti al figlio 11enne. E’ quanto starebbe risultando dall’analisi in corso della videosorveglianza disponibile per gli investigatori dei carabinieri di Massa, che conducono le indagini. Secondo quanto appreso, i video - in particolare una sequenza filmata - riportano che Giacomo Bongiorni sarebbe intervenuto in difesa del cognato Gabriele Tognocchi dopo che questo aveva richiamato il gruppo di giovani dicendo loro di smetterla di lanciare bottiglie contro la vetrina di un negozio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio di Giacomo Bongiorni in un video, i colpi dal 17enne boxeur. La difesa: "Non sono criminali, i ragazzi sono stati aggrediti"

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