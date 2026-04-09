A Prato, il Teatro Fabbricone accoglierà dal 9 al 12 aprile la prima nazionale di

Il Teatro Fabbricone di Prato ospiterà da giovedì 9 aprile a domenica 12 aprile la prima nazionale Androgynous. Portrait of a Naked Dancer, un’opera diretta dall’argentina Lola Arias che ricostruisce la figura di Anita Berber attraverso una performance che intreccia memoria storica e identità contemporanea. L’appuntamento teatrale, che chiude la stagione del Metastasio, prevede tre momenti di visione: i turni pomeridiani delle 16.30 della domenica, le repliche serali delle 20.45 nei giorni feriali e l’appuntamento del sabato alle 19.30. I biglietti per l’evento sono disponibili al costo di 20 euro per un posto unico numerato. River Roux, interprete principale della produzione, porterà sul palco la propria estetica di performer androgino e pole dancer. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, il mito di Anita Berber torna a teatro: sfida e libertà

Il mito dei Queen torna a Milano: 'We Will Rock You' infiamma il Teatro NazionaleDal 9 al 19 aprile al Teatro Nazionale torna il musical ‘We Will Rock You’, lo spettacolo musicale scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e...

"Orfeo ed Euridice", il mito dell’amore che sfida l’oltretomba torna in scenaVenerdì 27 febbraio va in scena alla Casa del Teatro di Faenza “Orfeo ed Euridice”, spettacolo della compagnia Il Baule Volante.