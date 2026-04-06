Nella giornata di lunedì 6 aprile 2026, la viabilità nella regione Lazio si mantiene generalmente regolare. Tuttavia, si segnalano alcune criticità concentrate in determinate zone, e sono state adottate limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti in occasione delle festività pasquali. Tra le criticità più evidenti, si registrano una nebbia persistente sull'A12 e lo stop temporaneo dei mezzi pesanti in alcune tratte.

La viabilità della regione Lazio per questo lunedì 6 aprile 2026 si presenta complessivamente regolare, nonostante alcune criticità localizzate e le limitazioni previste per il periodo pasquale. Le informazioni diffuse da Astral infomobilità, servizio della regione Lazio, delineano un quadro di mobilità influenzato sia dalle condizioni meteo che dai divieti strategici per i trasporti pesanti. L’attenzione dei conducenti deve concentrarsi in particolare sul tratto della A12 tra Tarquinia e Roma. In questo settore, specificamente nell’area compresa tra il bivio con la 91 Roma e la zona di Santa Severa, sono presenti banchi di nebbia che riducono la visibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, Pasqua 2026: nebbia su A12 e stop ai mezzi pesanti

Assi di forza: via Cantore potrebbe non cambiare assetto (ma è ipotesi stop ai mezzi pesanti)C'è una soluzione che potrebbe consentire al Comune di mantenere la configurazione attuale di via Cantore.

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