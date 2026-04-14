Locatelli Juve club di Premier in pressing sul capitano bianconero | la Vecchia Signora ha preso la sua decisione I dettagli

Il club di Premier League ha avviato trattative con il centrocampista della Juventus, che si trova vicino a firmare un nuovo contratto con la squadra italiana. La Vecchia Signora ha già preso una decisione ufficiale riguardo al rinnovo e sta finalizzando gli accordi con il calciatore. La situazione si sviluppa in un momento in cui il giocatore è al centro di interesse da parte di diversi club stranieri.