Locatelli Juve club di Premier in pressing sul capitano bianconero | la Vecchia Signora ha preso la sua decisione I dettagli
Il club di Premier League ha avviato trattative con il centrocampista della Juventus, che si trova vicino a firmare un nuovo contratto con la squadra italiana. La Vecchia Signora ha già preso una decisione ufficiale riguardo al rinnovo e sta finalizzando gli accordi con il calciatore. La situazione si sviluppa in un momento in cui il giocatore è al centro di interesse da parte di diversi club stranieri.
Mercato Juventus, idee molto chiare in entrata: si punterà su questo tipo di giocatori. Gli aggiornamenti Oppini boccia alcuni giocatori della Juventus: «Con Spalletti in panchina da inizio stagione non sarebbero arrivati». Ecco chi sono Juventus Women, ritorno di Girelli? La clausola che può cambiare tutto Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Pagelle Juventus Next Gen Guidonia...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Temi più discussi: Juventus-Locatelli, rinnovo a vita: firma imminente; Cicatrici e rivincite, l'elogio inatteso e la quota McKennie: Locatelli e la Juve sposano il futuro; Boga: Che inizio alla Juve. Locatelli: Vittoria di cuore; Atalanta-Juve, 0-1, pagelle: Holm sontuoso, Boga frizzante. Malissimo Djimsiti.
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Locatelli e la Juve pronti a un nuovo sì: prolungamento fino al 2030, manca solo l'annuncioIl capitano è diventato un riferimento per Spalletti, con un quadriennio davanti punta a scalare la classifica dei calciatori con più presenze nella storia del club ... gazzetta.it
Deciso il futuro di #Locatelli La scelta della #Juve - facebook.com facebook
La #Juve è in trattative avanzate per il rinnovo di #Locatelli Le parti lavorano per definire i dettagli di un accordo fino al 2030 o addirittura al 2031 La firma sul nuovo contratto è attesa probabilmente subito dopo il prossimo match col #Bologna x.com