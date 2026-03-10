Locatelli Juve una big di Premier League in pressing | la risposta del capitano bianconero è già arrivata Le novità e il punto sul rinnovo

Una squadra di Premier League ha manifestato interesse per il centrocampista della Juventus, che ha già dato una risposta chiara alla richiesta. La situazione riguarda le trattative e le novità sul rinnovo contrattuale del giocatore. La Juventus monitora gli sviluppi e valuta le prossime mosse in vista di eventuali nuovi accordi o trasferimenti.

Locatelli Juve, una big inglese è in pressing sul centrocampista bianconero, ma la risposta del capitano è chiarissima. La Juve ha ritrovato il suo condottiero nel momento più inaspettato. Secondo l'analisi di Tuttosport, il rapporto tra Manuel Locatelli e Luciano Spalletti è radicalmente cambiato. I due erano partiti da una profonda freddezza, figlia dell'esclusione dai precedenti Europei a favore di Nicolò Fagioli. Quel "post nero" sui social del capitano sembrava aver segnato un punto di non ritorno, alimentato poi dai battibecchi durante le sfide contro Pafos e Pisa. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tuttavia, il lavoro quotidiano alla Continassa ha trasformato le incomprensioni in una sinergia totale.