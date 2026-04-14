Locatelli e la Juve pronti a un nuovo sì | prolungamento fino al 2030 manca solo l' annuncio

Il capitano della squadra si appresta a firmare un nuovo accordo con il club, con un prolungamento fino al 2030. La trattativa è ormai conclusa e manca solo l’annuncio ufficiale. Il giocatore è considerato un punto di riferimento per l’allenatore, che ha affidato a lui un ruolo chiave nel progetto tecnico della squadra. La firma garantirà continuità e stabilità nel prossimo quadriennio.

La Juve è pronta a blindare anche Locatelli. Dopo aver prolungato il contratto a Yildiz e aver rinnovato la fiducia a Spalletti, il club è intenzionato a consolidare i senatori in rosa. Si parte dal capitano, un riferimento per il gruppo ormai da un pezzo e sempre più decisivo da quando è arrivato il nuovo allenatore. Pronta la proposta di rinnovo con vista sul 2030, due anni in più rispetto all’attuale scadenza. Locatelli è fra i calciatori della Juve che è cresciuto di più negli ultimi anni. Fin dal suo arrivo (2021) ha sempre mostrato un attaccamento straordinario alla maglia, ammettendo di averla sempre sognata, ma nell’ultimo periodo – dopo una serie di passaggi di crescita – appare decisamente più maturo e pronto a gestire la leadership in un grande club.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Locatelli e la Juve pronti a un nuovo sì: prolungamento fino al 2030, manca solo l'annuncio Locatelli, gli applausi dei tifosi in Juventus-Benfica: Momento speciale | Champions League Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Le cifre dell’ingaggio e tutti i dettagli sul prolungamento del capitanodi Redazione JuventusNews24Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Rinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamentoRinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamento Calciomercato Serie...