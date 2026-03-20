Il presidente del Napoli ha deciso di non vendere il centrocampista alla Juventus, preferendo che il contratto di Lobotka scada nel 2027. La società azzurra ha fatto sapere di voler mantenere il giocatore fino alla fine del suo contratto senza cederlo ai bianconeri. La trattativa tra le due parti non ha portato a un accordo e il calciatore rimane alle dipendenze del Napoli.

Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus, ma il patron azzurro non ha la minima intenzione di rinforzare una rivale. L’esclusiva di Tmw. Loro scrivono che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere lo slovacco alla Juventus. Preferisce mandarlo a scadenza. Il che è plausibile. Poi, magari il Napoli riuscirà a chiudere un ulteriore rinnovo col regista. Lobotka, niente Juve. Riporta Tmw: Un centrocampista con geometrie che sappia mantenere il pallone nei momenti di difficoltà, gestendolo e senza aumentare i giri del motore. Anche per questo può finire nel mirino della Juve nella prossima estate, quando avrà solo un anno di contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis, pur di non cedere Lobotka alla Juventus, preferisce che vada a scadenza nel 2027

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