Lo Stretto di Hormuz ecco perché è nodo cruciale per l’economia mondiale
Lo Stretto di Hormuz collega il Golfo Persico con l’Oceano Indiano, rappresentando uno dei punti più strategici per il traffico marittimo mondiale. Attraversato ogni giorno da un gran numero di petroliere, il passaggio è essenziale per il trasporto di petrolio e gas naturale. La sua posizione lo rende un punto di attenzione per le nazioni che dipendono dall’energia proveniente da questa regione.
L’interesse intorno allo Stretto di Hormuz. Un passaggio che unisce il Golfo Persico a quello dell’Oman fino all’Oceano Indiano, fondamentale per l’economia mondiale. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Lo Stretto di Hormuz, ecco perché è nodo cruciale per l’economia mondiale
Perché lo Stretto di Hormuz è cruciale per il petrolio mondialeAttraverso Hormuz transitano circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, quasi un quinto del mercato globale.
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