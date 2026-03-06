Perché lo Stretto di Hormuz è cruciale per il petrolio mondiale

Lo Stretto di Hormuz è una delle rotte più strategiche del mondo, con circa 20 milioni di barili di petrolio che passano ogni giorno, rappresentando quasi un quinto del commercio globale di petrolio. Questa via marittima collega il Golfo Persico con l’Oceano Indiano e il resto del mondo, rendendola fondamentale per le forniture energetiche internazionali. La sua importanza deriva dalla grande quantità di petrolio che attraversa quotidianamente.

Attraverso Hormuz transitano circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, quasi un quinto del mercato globale. Ogni blocco o interruzione fa salire i prezzi e colpisce le principali economie, rendendo il passaggio una vera leva strategica per l’energia mondiale. L’Iran minaccia di «bruciare» ogni nave che tenterà di attraversare lo Stretto di Hormuz, trasformando in pochi giorni un passaggio strategico in una zona off-limits per il commercio internazionale. Il traffico navale si è quasi azzerato: nelle ultime 24 ore sono state confermate appena due traversate, entrambe di navi cargo, mentre le petroliere – che normalmente assicurano circa il 20% del petrolio mondiale – restano ferme. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dallo Stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, pari a 17-20 milioni di barili al giorno, e oltre il 30% del commercio globale di Gnl.

Chiuso lo Stretto di Hormuz, rotta strategica per il trasporto marittimo di petrolio.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso o no? La risposta ha un peso giuridico e legalePochi dubbi dal punto di vista sostanziale, perché le navi non lo possono attraversare e non lo stanno attraversando. Ma dal punto di vista formale la questione è aperta ... adnkronos.com

Lo Stretto di Hormuz è chiuso: perché è determinante per il petrolio e chi ci perde di più oraDa sempre usato dall'Iran come merce di scambio nello scacchiere geopolitico, oggetto di ripetute minacce (ANSA) ... ansa.it

Nello Stretto di Hormuz sono ferme 1.000 navi cariche, la Cina avvia trattative riservate con l’Iran per sbloccare il suo traffico. Trump vuole decidere il nuovo leader dell’Iran. Scendono a 8.200 i turisti italiani nei Paesi del Golfo - facebook.com facebook

Il traffico navale nello stretto di Hormuz si è quasi completamente interrotto per effetto della guerra. L'esame dei segnali di navigazione in acqua "indica che il traffico si è ridotto a livelli di una cifra, con solo due transiti commerciali confermati osservati nelle ulti x.com