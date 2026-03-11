Se lo Stretto di Hormuz dovesse essere chiuso, l’Iran potrebbe agire di conseguenza, mettendo a rischio le rotte di esportazione del petrolio. Lo stretto rappresenta circa il 20% del petrolio mondiale che circola attraverso questo canale di trasporto. La chiusura totale avrebbe ripercussioni immediate sui flussi commerciali e sui mercati energetici, influenzando i prezzi e la disponibilità di greggio a livello globale.

Quali conseguenze ci sarebbero se lo Stretto di Hormuz chiudesse del tutto? Il canale di trasporto petrolifero più trafficato al mondo, dove passa il 20% circa del petrolio mondiale, ha ridotto drasticamente il passaggio delle navi causando un aumento dei prezzi del petrolio alle stelle. Ecco le previsioni Le conseguenze economiche di una chiusura totale Gli analisti hanno lanciato un messaggio chiaro: più a lungo dureranno le minacce alle navi che attraversano lo stretto, più alto sarà il prezzo del petrolio e del suo trasporto. Ogni mese circa 3.000 navi attraversano lo stretto e, con le recenti tensioni nell'area, le ripercussioni sul prezzo sono già evidenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stretto di Hormuz, le conseguenze di una chiusura totale. Ecco perché l'Iran metterebbe in ginocchio l'economia mondiale

