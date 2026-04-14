Nella giornata di ieri, l'ultima puntata dello show televisivo è andata in onda a causa di riduzioni nel budget assegnato. La decisione ha lasciato in sospeso il futuro del conduttore e del programma stesso, con molte domande aperte sulla riconferma in rete. L'articolo pubblicato analizza le scelte della Rai che hanno portato alla chiusura dello show, senza fornire dettagli sulle motivazioni ufficiali.

A causa di alcuni tagli di budget, Lo Stato delle Cose ieri è andato in onda con l'ultima puntata e adesso per Giletti ci sarà un punto interrogativo: verrà riconfermato in Rai? Era già stato ampiamente anticipato e adesso è stato lo stessoGilettia confermare:ieri è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione de Lo Stato delle Cose.Il programma è andato crescendo durante l’anno, partendo dal 5.5% e arrivando anche all’8.1%. Adesso il conduttore lascia per fare spazio alla collegaMonica MaggioniconNewsroom. Ma qualche domanda resta aperta. Questa scelta poca comprensiva di chiudere un programma che va bene per “problemi di budget”, nonostante porti risultati e quindi introiti pubblicitari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lo Stato delle Cose chiude sul più bello: le scelte no sense della Rai

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