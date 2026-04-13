Stasera su Rai 3 va in onda l’ultima puntata di Lo Stato delle Cose, condotta da Michele Santoro. Tra i temi trattati ci sono il caso Garlasco e le indagini correlate, oltre a nuove rivelazioni su Riina a Malta e il mistero delle 26 email nel caso David Rossi. La trasmissione si conclude con un approfondimento sui vari aspetti legati a queste vicende.

Stasera su Rai 3 si chiude Lo Stato delle Cose con Michele Santoro, il caso Garlasco al centro delle indagini, nuove rivelazioni su Riina a Malta e il giallo delle 26 email nel caso David Rossi. Stasera, lunedì 13 aprile alle ore 21.20 su Rai 3, torna Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti. Una puntata conclusiva ricca di inchieste e rivelazioni che attraversano cronaca, politica e giustizia: dal delitto di Garlasco alle nuove ombre su Totò Riina, fino al caso David Rossi e agli scenari della politica nazionale e internazionale. Michele Santoro apre la puntata tra politica italiana e scenario internazionale L'ultima puntata si apre con l'intervento di Michele Santoro, che analizzerà la stretta attualità politica italiana e internazionale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lo Stato delle Cose chiude con il caso Garlasco: stasera su Rai 3 l'ultima puntata

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