Spread Btp-Bund ancora in crescita a 76 punti rendimenti dei Bot a 2,4% dopo l’asta

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è salito a 76 punti base all’apertura del 12 marzo, con un aumento di quattro punti rispetto a ieri. I rendimenti dei Bot sono arrivati al 2,4% dopo l’ultima asta, mentre la volatilità sui mercati delle obbligazioni statali si mantiene elevata. I mercati finanziari continuano a mostrare segni di instabilità in questa fase.

Continua la volatilità sui mercati delle obbligazioni statali. Lo spread tra Btp a 10 anni e Bund è arrivato a 76 punti base in apertura il 12 marzo, crescendo di quattro punti rispetto all’inizio della giornata di ieri. Netto il rialzo dei rendimenti, che hanno toccato il 3,70%, accompagnando la crescita di quelli tedeschi, più moderata. Dati che hanno avuto effetto sull’asta dei Bot a 12 mesi che si è svolta proprio nella giornata di ieri. I titoli di Stato a scadenza breve hanno avuto un rendimento medio ponderato che ha sfiorato il 2,4%. Oggi si svolge invece l’asta dei Btp a medio e lungo termine. Spread ancora in aumento: 76 punti base in apertura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

