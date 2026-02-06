Lo spettacolo Riccardo III di William Shakespeare in scena a Bari con Vinicio Marchioni
Lo spettacolo di William Shakespeare, Riccardo III, arriva a Bari e conquista il Teatro Piccinni. Dal 11 al 15 febbraio, in scena Vinicio Marchioni, porta sul palco una delle tragedie più intense dell’autore inglese. Le rappresentazioni si svolgono con orari diversi, dando modo al pubblico di scegliere la serata più comoda. Lo spettacolo, in esclusiva regionale, fa parte della stagione teatrale Umano Collettivo, organizzata dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture.
