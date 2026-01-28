Il Caffè Letterario da Arci Porco Rosso si presenta il Manifesto italiano per la promozione della salute

Il Caffè Letterario dell’Arci Porco Rosso torna con il secondo appuntamento, questa volta dedicato al

Secondo appuntamento per il Caffè Letterario, il ciclo di 12 incontri tra scrittori di diverse abilità, per promuovere l'inclusione sociale. Domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 16, nella sede di Arci Porco Rosso, in piazza Casa Professa, 2, si presenterà il “Manifesto italiano per la promozione della salute” lavoro di gruppo firmato dagli autori Filippo La Mantia, Giuseppe Guarcello e Giuseppe Lombardo. “Il manifesto per la promozione della salute, pubblicato dalla Società italiana per la promozione della salute, è il prodotto di una elaborazione collettiva di diversi gruppi di lavoro che hanno raccolto ed analizzato alcune delle migliori pratiche messe in atto in Italia e che hanno come tratto comune la prevenzione in campo sanitario – spiegano i tre estensori del manifesto - L’obiettivo è creare consapevolezza individuale e collettiva sulla salute come bene pubblico irrinunciabile, evidenziando la necessità di avere infrastrutture sociali, educative, culturali ed economiche in grado di proteggere e promuovere il benessere e la salute delle nostre comunità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Caffè Letterario

Il Parco letterario di Stefano D'Arrigo torna a proporre iniziative e approfondimenti dedicati all’opera e alla figura dello scrittore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Caffè Letterario

Argomenti discussi: A Ribera: Cresce il Caffè Letterario, nuovi lettori, cultura, dialogo e cittadinanza attiva. Presentato il libro della scrittrice israeliana Ayelet Gundar-Goshen; Storie da bar: racconti e letture al caffè letterario di Mestre; Beat Bop, evento di poesia contemporanea al Caffè Letterario Horafelix; Il Caffè letterario del Tattoli – De Gasperi Dai mali dell’umanità ai suoi valori: la Speranza vince sul buio della violenza e dell’odio.

Il Caffè letterario di Bra celebra il Giorno della Memoria con Il mantello di RutLa data della liberazione di Auschwitz (27 gennaio 1945) è stata consegnata ai posteri dall’ONU come Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto: ebrei, rom, sinti rinchiusi nei campi ... targatocn.it

Vibo, nasce il Caffè Letterario Storie a sorsi: la cultura abita all'OratorioInaugurato lo spazio di condivisione al Don Bosco con l'opera di Giusy Staropoli Calafati: un viaggio nell'universo umano e lettera ... zoom24.it

Villa Varda - Bistrot e Caffè Letterario created an event. - facebook.com facebook