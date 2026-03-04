Uno sguardo lungo 30 anni | nella sede di Arci Porco Rosso si presenta il libro di Rocco Di Lorenzo

Giovedì 5 marzo alle 16, presso il Caffè Letterario della sede di Arci Porco Rosso, si terrà la presentazione del libro

Al Caffè Letterario nella sede di Arci Porco Rosso, giovedì 5 marzo, alle ore 16, si presenta il libro "Uno sguardo lungo 30 anni", a cura di Rocco Di Lorenzo (edizioni Aris). Il libro rappresenta un viaggio profondo attraverso le esperienze e le sfide legate alle malattie della retina dell'occhio, un tema di grande rilevanza e attualità. L’autore, Rocco Di Lorenzo, da sempre impegnato nel sociale, fondatore e presidente dell’associazione retinopatici e ipovedenti siciliani (Aris), con la sua scrittura incisiva e coinvolgente, invita a guardare oltre le apparenze, a cogliere le sfumature della vita e a confrontarsi con le difficoltà che molti affrontano quotidianamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Caffè Letterario, da Arci Porco Rosso si presenta il "Manifesto italiano per la promozione della salute”Secondo appuntamento per il Caffè Letterario, il ciclo di 12 incontri tra scrittori di diverse abilità, per promuovere l'inclusione sociale.

Leggi anche: Nasce il circolo di Sinistra italiana di Viterbo: congresso costitutivo nella sede Arci