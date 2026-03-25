Lo skipper dell’Irlanda del Nord Hume è pronto per lo scontro con l’Italia che cambierà la vita

Da justcalcio.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo skipper dell’Irlanda del Nord è in attesa della partita contro l’Italia, un match che potrebbe avere conseguenze importanti per la sua carriera. La sfida si svolgerà nelle prossime settimane e attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La partita sarà disputata in un luogo ancora da definire e l’esito potrebbe influire sulle sorti delle qualificazioni.

2026-03-25 22:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il capitano dell’Irlanda del Nord Trai Hume afferma che la vittoria nella finale degli spareggi con il Sunderland l’anno scorso è una buona preparazione per lo spareggio della Coppa del Mondo contro l’Italia a Bergamo. Il difensore Hume ha aiutato il Sunderland a vincere 2-1 sullo Sheffield United nella finale degli spareggi di campionato a Wembley e giovedì potrebbe ottenere un’altra vittoria che gli cambierà la vita. L’Italia, quattro volte campione del mondo, è sotto enorme pressione per evitare il terzo storico fallimento consecutivo nel raggiungere la fase finale, mentre l’Irlanda del Nord non gioca ai Mondiali dal 1986. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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