Lo skipper dell’Irlanda del Nord Hume è pronto per lo scontro con l’Italia che cambierà la vita

Lo skipper dell’Irlanda del Nord è in attesa della partita contro l’Italia, un match che potrebbe avere conseguenze importanti per la sua carriera. La sfida si svolgerà nelle prossime settimane e attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La partita sarà disputata in un luogo ancora da definire e l’esito potrebbe influire sulle sorti delle qualificazioni.

2026-03-25 22:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il capitano dell’Irlanda del Nord Trai Hume afferma che la vittoria nella finale degli spareggi con il Sunderland l’anno scorso è una buona preparazione per lo spareggio della Coppa del Mondo contro l’Italia a Bergamo. Il difensore Hume ha aiutato il Sunderland a vincere 2-1 sullo Sheffield United nella finale degli spareggi di campionato a Wembley e giovedì potrebbe ottenere un’altra vittoria che gli cambierà la vita. L’Italia, quattro volte campione del mondo, è sotto enorme pressione per evitare il terzo storico fallimento consecutivo nel raggiungere la fase finale, mentre l’Irlanda del Nord non gioca ai Mondiali dal 1986. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Battaglia e calcio britannico old style: ecco l’Irlanda del Nord, lo spauracchio che non dovrebbe spaventare l’ItaliaSandro Tonali – cartellino da 80 milioni di euro – vale da solo quasi l’intera nazionale dell’Irlanda del Nord, quotata 95,68 milioni: basta questo... Buffon chiama a raccolta l’Italia: «Avvertiamo lo scetticismo della gente, ma al fischio d’inizio anche i criticoni tiferanno per noi. Con l’Irlanda del Nord…»Mercato Juve, dalla Germania arrivano conferme! Rudiger obiettivo a parametro zero: le ultimissime Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e... IRLANDA DEL NORD E GALLES O BOSNIA: SI PUÒ FARE, MA CON LA TESTA GIUSTA. E MALGRADO GRAVINA Contenuti utili per approfondire Lo skipper dell'Irlanda del Nord Hume è... La frecciate del ct dell'Irlanda del Nord all'Italia: Vi rispettiamo, ma non avete i Totti e i Del Piero. E grazie per...O'Neill spende complimenti per Gattuso: Lo stimo come ct e lo stimavo da allenatore. Noi qui a Bergamo senza paura, abbiamo fatto vedere ai giocatori i vostri articoli ... corrieredellosport.it Prima l'Irlanda del Nord, poi..., Del Piero fa la sua previsione sui playoff dell'ItaliaL'ex attaccane della Nazionale, campione del mondo 2006, è stato ospite del FIFA World Cup Trophy Tour, nella tappa di Los Angeles ... corrieredellosport.it