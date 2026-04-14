Due deputati hanno annunciato le dimissioni a seguito di uno scandalo sessuale che coinvolge anche il Congresso degli Stati Uniti. La vicenda si inserisce in un clima di tensione politica, con la maggioranza repubblicana alla Camera che si trova in difficoltà. La crisi si aggiunge a una serie di problemi, tra cui lo shutdown di un dipartimento e un acceso dibattito sui poteri di guerra dell’ex presidente.

Terremoto a Capitol Hill. Come se non bastasse il caos creato dallo shutdown del dipartimento per la sicurezza interna e l’infuocato dibattito sui poteri di guerra di Donald Trump, il Congresso americano è ritornato dalla pausa di primavera travolto dagli scandali sessuali. Per ora due deputati si sono dimessi, in un evento raro che rischia di mettere in crisi la risicata maggioranza dei repubblicani alla Camera e avere effetti su repubblicani e democratici alle elezioni di midterm. Il primo ad annunciare l’uscita di scena è stato il democratico Eric Swalwell, qualche ora dopo aver ritirato la sua candidatura a governatore della California....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lo scandalo sessuale affonda due deputati, trema il Congresso Usa: Swalwell e Gonzales si dimettono. Traballa la maggioranza repubblicana alla Camera

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