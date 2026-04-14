Il deputato democratico della San Francisco Bay Area ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Rappresentanti. La decisione arriva dopo che sono emerse accuse di stupro e molestie a suo carico. La notizia è stata diffusa poco dopo che le accuse sono diventate pubbliche, portando l’interessato a lasciare il suo incarico. Al momento, non sono stati forniti ulteriori commenti o dettagli ufficiali sulla vicenda.

Eric Swalwell, il deputato democratico della San Francisco Bay Area, ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla Camera Usa a seguito delle accuse di stupro e molestie sessuali da almeno quattro donne. Swalwell ha visto diversi appoggi politici sfilare via con l’avvio di un’indagine penale, malgrado abbia respinto le accuse. Swalwell ha reso nota la sua decisione in una dichiarazione postata su X. “Sono profondamente dispiaciuto con la mia famiglia, il mio staff e i miei elettori per gli errori di giudizio commessi in passato. Combatterò contro le gravi e false accuse mosse nei miei confronti. Tuttavia, devo assumermi la responsabilità e farmi carico degli errori che ho effettivamente commesso”, ha affermato Swalwell.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Accuse di stupro, il democratico Swalwell si dimette dalla Camera Usa

Accuse di stupro e molestie contro il candidato governatore dem Eric SwalwellUna vicenda complessa e delicata scuote la politica americana e, in particolare, la corsa alla guida dello stato della California.

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Lorenzo Fontana: “Le accuse di Trump a Leone XIV irricevibili. La voce del Papa rappresenta un punto di riferimento. Alla sua parola è dovuto rispetto e ascolto. La sua missione è la pace”. Parla il presidente della Camera. Di @carusocarmelo x.com