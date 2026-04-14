Il teatro della Goldonetta a Livorno ha ospitato, nella mattinata di questo martedì 14 aprile 2026, la cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia, un momento di riflessione che ha l’omaggio ai caduti in servizio nell’area della memoria prima di dare spazio al riconoscimento del merito operativo degli agenti impegnati sul territorio. Le celebrazioni sono state aperte dalla Questore Stellino, la quale ha voluto declinare il concetto di servizio alla collettività come un atto di fedeltà verso il bene comune, in linea con il giuramento prestato dai funzionari e dagli agenti verso la. Durante l’incontro, sono stati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, festa per la Polizia: premi ai coraggiosi salvatori di vite

Dal nuoto al basket. Sfilata di stelle sul palco. Festa, applausi e premi ai talenti dello sportUna città che corre, nuota, combatte e, soprattutto, sa fare squadra: è così che Abbiategrasso si è presentata nella serata di venerdì in occasione...

Monte ingaggi, quanto spende il Livorno tra stipendi, premi e diritti di immagine: la classifica della serie CIl Livorno ha il decimo monte ingaggi del proprio girone considerando emolumenti, premi e diritti d’immagine.

Temi più discussi: Secondo appuntamento primaverile con il Fortezza Market Days; Fortezza Nuova, sbandieratori e danzatori per celebrare il 'compleanno' di Livorno: il programma; Stuprata dopo la festa promozione: tra gli accusati anche un calciatore del Livorno; Vivicittà a Livorno, la festa di corsa della Uisp.

Castelnuovo, due reti alla Pro Livorno regalano la salvezza anticipataBartolomei ed El Hadoui per la festa gialloblu. Il Viareggio vince il big match con lo Zenith Prato ed è secondo in solitaria ... luccaindiretta.it

Da Livorno all’Elba, torna la festa dei portiDall'11 aprile al 29 maggio 2026, i porti dell’Alto Tirreno — Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia ... ilnautilus.it

Centro storico, rilancio, mobilità e notte bianca, Confcommercio a confronto con l’assessore al commercio #livorno #confcommercio #garufo - facebook.com facebook

Per lavori programmati sulla linea tra LA SPEZIA MIGLIARINA e SARZANA: * 18391 (LA SPEZIA C.LE - FIRENZE SMN) cancellato da LA SPEZIA C.LE a PISA C.LE, viaggiatori con treno 19335 * 19386 (LIVORNO C.LE - LA SPEZIA C.LE) cancellato da PISA C x.com