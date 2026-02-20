Monte ingaggi quanto spende il Livorno tra stipendi premi e diritti di immagine | la classifica della serie C

Il Livorno ha speso molto nel suo girone di Serie C, arrivando a occupare il decimo posto per monte ingaggi. La causa principale è l’alto investimento in stipendi, premi e diritti di immagine per mantenere una squadra competitiva. La società ha aumentato le spese per rafforzare il roster, anche se questo comporta un peso finanziario notevole. Tra le voci più consistenti ci sono i salari dei calciatori e alcuni accordi pubblicitari. La cifra totale si aggira intorno a diverse centinaia di migliaia di euro.

Il Livorno ha il decimo monte ingaggi del proprio girone considerando emolumenti, premi e diritti d'immagine. È il quadro che emerge dai dati della Lega Pro relativi alle spese di ogni singolo club della serie C. Il club amaranto, per i suoi tesserati, lo staff tecnico e dirigenziale, spende 2.595.452 euro così suddivisi: 1.577.999 euro (stipendi), 911.861 euro (premi) e 105.592 (diritti di immagine). Nel girone B, in testa a questa speciale classifica spicca la Ternana con circa 8 milioni e mezzo, seguita dall'Arezzo con otto milioni e l'Ascoli con cinque e mezzo. In ultima posizione invece il Carpi con 'appena' 879. Quanto costa la Serie C? Il sud comanda la classifica dei monte ingaggi. La Lega Pro ha reso noti i dati sui contratti firmati a gennaio, mostrando che il sud domina la classifica dei monte ingaggi. Monte ingaggi serie C, ecco la squadra che spende di più. Il Catania ha il monte ingaggi più alto in Serie C per la stagione 2025-26. Il Ravenna Fc spende 4,7 milioni di euro per gli ingaggi, nel girone solo tre club spendono di più. Calcio, monte ingaggi serie C 2025-26: il Ravenna Fc spende 4,7 milioni di euro, nel girone B solo tre club spendono di più. La Lega Pro ha i diffuso i dati sui contratti depositati dopo la conclusione del mercato di gennaio: in totale, l'intero campionato muove circa 200 milioni. Il Catania costa caro. Il club di Pelligra ha il monte ingaggi più alto della Lega Pro. E sul podio ci sono altre due squadre del girone C. Monte ingaggi Girone C: maxi-Catania, ben tre club oltre i 10 milioni. Picerno il più basso.