Una città che corre, nuota, combatte e, soprattutto, sa fare squadra: è così che Abbiategrasso si è presentata nella serata di venerdì in occasione della cerimonia di premiazione delle sue stelle sportive, l’appuntamento dedicato alle eccellenze locali della stagione 20242025. L’evento, voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta sportiva, ha reso omaggio a 71 atleti e 18 volontari che, con il loro impegno, portano alto il nome del territorio. Ad aprire le celebrazioni sono stati i saluti istituzionali del vicesindaco e assessore allo Sport, Beatrice Poggi, che ha ribadito il ruolo fondamentale dello sport come collante sociale. Con lei, Claudio Vai, presidente della Consulta Sportiva, ha celebrato un traguardo storico: i 50 anni di attività dell’ente al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal nuoto al basket. Sfilata di stelle sul palco. Festa, applausi e premi ai talenti dello sport

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