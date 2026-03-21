Liverpool che tonfo a Brighton Doppietta di Welbeck decima sconfitta per i Reds

Il Liverpool ha subito una pesante sconfitta a Brighton, dove l’inglese Welbeck ha segnato due gol, portando a dieci il numero di sconfitte stagionali per i Reds. La squadra di Slot ha mostrato difficoltà nel match, subendo le marcature dell’attaccante avversario. Il Brighton è riuscito a prevalere sul risultato finale, mentre il Chelsea scenderà in campo alle 18.

Il Liverpool, con Chiesa in campo solo negli ultimi 20’, cade a Brighton e complica la sua rincorsa a un posto nella prossima Champions. Il sabato della 31ª di Premier prosegue ora con Fulham-Burnley, ma il match più interessante è quello delle 18.30 tra Everton e Chelsea, coi Blues che devono rialzarsi dopo la figuraccia di Champions col Psg. Alle 21 chiude Leeds-Brentford. Il Liverpool di Premier non è certo quello di Champions League. In una partita cominciata appena 62 ore dopo la fine della trionfale serata europea col Galatasaray, i Reds vanno a fondo a Brighton, dove collezionano la loro sconfitta stagionale numero 10 in campionato: era dal 2015-16 che non ne mettevano insieme così tante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liverpool, che tonfo a Brighton... Doppietta di Welbeck, decima sconfitta per i Reds Articoli correlati Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Seagulls più freschi dei RedsIl Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai... Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seagulls più freschi dei RedsIl Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai...