Doppietta Dembelé il Psg vince 2-0 a Liverpool e va in semifinale

Il Psg ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Liverpool a Anfield, qualificandosi così per le semifinali. La partita si è conclusa con una doppietta di Dembelé, che ha deciso l'incontro. La squadra francese ha resistito agli attacchi dei padroni di casa e ha portato a casa il risultato necessario per avanzare nel torneo.

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Psg regge all'assalto del Liverpool e poi espugna Anfield per 2-0, conquistando la qualificazione in semifinale. E' una doppietta nella ripresa di Dembèlè a far esultare la squadra di Luis Enrique, già forte del 2-0 maturato all'andata tra le mura amiche. I campioni d'Europa in carica, dunque, entrano tra le prime 4 anche in questa edizione della Champions. La prima occasione è per gli ospiti e arriva al 10?. Dembèlè prova a sorprendere un Mamardashvili fuori dai pali con un mancino dalla distanza, ma il portiere torna sui suoi passi e si salva in tuffo. Sei minuti dopo, lo stesso Dembèlè ha sul sinistro la palla dell'1-0 ma la sua girata ravvicinata da buona posizione termina alta.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Doppietta Dembelé, il Psg vince 2-0 a Liverpool e va in semifinale Leggi anche: Dembélé show: doppietta al Tolosa e il Psg sale a +4 sul Lens Leggi anche: Champions League, Liverpool-Psg 0-2: francesi in semifinale