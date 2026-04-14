LIVE Sonego-Martinez ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Mancano pochi minuti all'inizio del match tra Sonego e Martinez, valido per la prima giornata dell’ATP di Barcellona 2026. Sul campo si stanno preparando i giocatori, mentre gli spettatori si sistemano nelle tribune. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente si gioca anche il secondo incontro tra Musetti e Landaluce, e più tardi Cobolli e Dedura, con orari già stabiliti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sonego-Martinez, incontro di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Poco meno di venti minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez. Secondo confronto diretto tra i due giocatori con l’iberico che nella passata stagione si impose in tre parziali nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro.