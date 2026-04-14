Oggi si gioca il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona, con Lorenzo Sonego che torna in campo dopo un periodo di assenza. La partita è contro lo spagnolo Pedro Martinez. La diretta seguirà gli sviluppi del match, che si svolge nel contesto di un torneo importante sulla terra battuta. I tifosi possono aggiornarsi in tempo reale sugli eventi della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez. Secondo confronto diretto tra i due giocatori con l’iberico che nella passata stagione si impose in tre parziali nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra l’argentino Mariano Navone ed il russo Andrey Rublev. Sonego, trentenne torinese, si presenta all’appuntamento con la terra rossa catalana dopo un lungo periodo di stop. Smaltito l’infortunio al polso l’azzurro è pronto a tornare a battagliare sul rosso per cercare di rientrare nella top 50 del ranking.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro torna dopo una lunga assenza

Dove vedere in tv Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingOltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ATP 500 di...

Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 7-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro ai quarti dopo una partita complicata

Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Barcellona: in gara Musetti e Sonego; Sonego-Martinez all’ATP Barcellona 2026: orario, diretta TV e dove vederla; Barcellona Open 2026: breaking news.

Nella settima in cui Jannik Sinner si godrà un meritato riposo dalle gare, dopo il trionfo di Montecarlo, avremo i 4 italiani che lo seguono in classifica, impegnati in due tornei 500. MUSETTI e SONEGO (al rientro dopo un lungo infortunio) a Barcellona; COBOLL facebook