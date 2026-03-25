LIVE Sinner-Michelsen 7-5 7-6 ATP Miami 2026 in DIRETTA | azzurro ai quarti dopo una partita complicata

Durante il match degli ottavi di finale all’ATP Miami 2026, il giocatore italiano ha vinto in due set contro l’avversario, con punteggi di 7-5 e 7-6. La partita è durata circa due ore e mezza. Dopo aver concluso il primo set, ha ottenuto un break decisivo nel finale, mentre nel secondo set ha conquistato il tie-break senza perdere punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.49 “ Il servizio oggi mi ha aiutato tanto, soprattutto nel tie-break. Se devo andare avanti in questo torneo, devo migliorare da fondocampo e trovare un buon ritmo in allenamento. Le condizioni oggi erano molto diverse da ieri sera. Sono contento per come ho lottato, devo alzare il livello. Michelsen è stato un grande avversario. Ho dovuto trovare un modo per uscirne, però ogni giorno può essere diverso, bisogna migliorare. Domani il giorno libero mi farà bene. Siamo contenti e cerchiamo di andare avanti “, le parole di Sinner. 23.47 Sinner ha servito il 66% di prime (4264), ottenendo il 90% dei punti (3842). 🔗 Leggi su Oasport.it

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