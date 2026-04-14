LIVE Sonego-Martinez ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro rientra dopo l’infortunio

Sul campo si sta disputando il match tra Sonego e Martinez all’ATP di Barcellona, con il giocatore italiano che torna in campo dopo un infortunio. La partita è seguita in diretta e può essere aggiornata attraverso la piattaforma dedicata. Contestualmente, si stanno giocando anche gli incontri tra Musetti e Landaluce, e Cobolli e Dedura, entrambi con inizio previsto alle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez. Secondo confronto diretto tra i due giocatori con l’iberico che nella passata stagione si impose in tre parziali nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra l’argentino Mariano Navone ed il russo Andrey Rublev. Sonego, trentenne torinese, si presenta all’appuntamento con la terra rossa catalana dopo un lungo periodo di stop.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro rientra dopo l’infortunio LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro torna dopo una lunga assenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona tra... Dove vedere in tv Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingOltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ATP 500 di...