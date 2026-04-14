LIVE Sonego-Martinez 6-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’italiano conquista il primo set

Sulle campi di Barcellona, l’italiano Sonego si è aggiudicato il primo set contro Martinez con il punteggio di 6-2. Il match, valido per il torneo ATP, è ora in corso. Contestualmente, si stanno disputando altri incontri: Musetti contro Landaluce e Cobolli contro Dedura, entrambi nelle fasi iniziali del programma. Gli aggiornamenti sulla sessione diurna sono disponibili in tempo reale.

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