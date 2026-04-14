LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-6 6-4 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | il torinese rientra e ritrova subito il successo

Al torneo ATP di Barcellona, il giocatore italiano ha ripreso il match contro il suo avversario dopo aver perso il secondo set. Dopo aver vinto il primo set 6-2, ha subito il contraccolpo del secondo, perso 2-6, ma si è ripreso nel terzo con un punteggio di 6-4. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale e altri incontri in programma, tra cui Musetti contro Landaluce e Cobolli contro Dedura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 13:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Martinez. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proeguimento di giornata. 13:51 Due ore e 37 minuti di gioco servono a Sonego per ritrovare la vittoria dopo 4 mesi. 5 gli ACE dell’azzurro, che ha servito il 63% di prime ricavandone il 69% di punti. Fortunatamente il problema al piede si è rivelato meno arduo del previsto. LORENZO SONEGO b. PEDRO MARTINEZ 6-2 2-6 6-4! ACE! Con un ACE il torinese chiude la pratica ed avanza al secondo turno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-6 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il torinese rientra e ritrova subito il successo LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro rientra dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sonego-Martinez 6-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’italiano conquista il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.