LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-6 3-4 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro frenato da un problema al piede

Al torneo di Barcellona, il match tra Sonego e Martinez è in corso con il punteggio di 6-2, 2-6, 3-4. L’azzurro ha interrotto il gioco a causa di un problema al piede e non ha ripreso subito il servizio. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali e sui social del torneo. Si attende la ripresa o la conclusione del match in questa fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 0-30 Prima il dritto in spinta, poi quello in back fintato ed il rovescio in avanzamento vincente di Sonego. 0-15 Bravissimo Lorenzo, che piazza il recupero vincente di rovescio sul drop dell’avversario. 4-4 Game Sonego. Ottima smorzata in uscita dal servizio per il piemontese, che non molla. 40-15 Servizio e smash a rimbalzo a segno per il torinese. 30-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio di Lorenzo. 30-0 Serve and volley ben giocato dall’azzurro. 15-0 Regalo dello spagnolo, che manda in rete lo smash in arretramento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-6 3-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro frenato da un problema al piede LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro rientra dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-6 3-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break immediatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.