LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-6 3-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break immediato

Al torneo ATP di Barcellona, Sonego e Martinez stanno affrontando il secondo set, con il giocatore italiano che ha vinto il primo parziale 6-2 e si trova ora in vantaggio 3-2 nel terzo. Sonego ha conquistato il break subito all'inizio del match e ha mantenuto la testa nel set in corso. La partita è in corso e si può seguire in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Gran recupero dell’iberico, che chiude poi con la volèe alta di dritto. 3-2 Game Martinez. Servizio vincente. Lorenzo conduce sempre di un break in questo parziale decisivo. 40-15 Doppio fallo dello spagnolo. 40-0 Decolla la risposta di dritto di Sonego. 30-0 Non passa il rovescio in back difensivo dell’italiano. 15-0 Se ne va la risposta di dritto del piemontese. 3-1 Game Sonego. Servizio e dritto sulla riga. Alè Lorenzo! 40-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’iberico. 30-0 Scappa via la risposta dello spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-6 3-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break immediato LIVE Sonego-Martinez 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sonego-Martinez 6-2 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’italiano cancella due palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.