LIVE Sonego-Martinez 6-2 1-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’italiano cancella due palle break

Sul campo di Barcellona, il match tra Sonego e Martinez è in corso con l'italiano in vantaggio per 6-2, 1-2. Sonego ha appena annullato due palle break, mantenendo la propria battuta. L'incontro è tra i più seguiti del torneo ATP e si svolge in diretta, con aggiornamenti continui su vari incontri programmati per questa giornata. La partita si sta svolgendo senza interruzioni, con entrambi i giocatori che cercano di controllare il ritmo dello scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 1-2 Game Martinez. Serve and volley dell’iberico. 40-15 Ottimo dritto inside out del padrone di casa. 30-15 A metà rete il rovescio dello spagnolo. 30-0 Se ne va la risposta di rovescio dell’italiano. 15-0 E’ lungo il recupero di Lorenzo sul drop dell’avversario. 1-1 Game Sonego. Prima esterna vincente del piemontese, che riemerge dal 15-40. AD-40 Serve and volley a segno per l’azzurro. 40-40 Servizio vincente provvidenziale del torinese. Parità. 30-40 Scappa via il tentativo di lob difensivo dell’iberico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 6-2 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’italiano cancella due palle break LIVE Sonego-Martinez 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sonego-Martinez 6-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’italiano conquista il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.