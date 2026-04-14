LIVE Sonego-Martinez 6-2 2-5 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’italiano serve per rimanere nel set

Al torneo ATP di Barcellona, il match tra un tennista italiano e il suo avversario spagnolo prosegue con il primo che ha vinto il primo set 6-2 e si trova ora nel secondo, con il punteggio di 2-5. L’italiano sta servendo per rimanere nel set. Nel frattempo, sono in programma altri incontri, tra cui Musetti contro Landaluce e Cobolli contro Dedura, entrambi con inizio previsto dopo le 11.

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