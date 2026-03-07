LIVE Italia-Danimarca Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | azzurre chiamate al riscatto

Alle 14:00 si gioca Italia contro Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027. La partita si svolge in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere punti importanti in questa fase della competizione. Gli appassionati possono aggiornarsi sul risultato e sulle azioni principali dell’incontro in tempo reale.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca valido per la seconda giornata del torneo di Qualificazioni Mondiali di calcio femminile che verranno disputati in Brasile nell'estate del 2027. Le azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin sono chiamate ad una vittori quasi obbligata contro le biancorosse. L'esordio nell'importantissima competizione non è andata come sperato, con l' Italia che ha lottato fino all'ultimo ma, tra un'organizzazione difensiva a tratti vacillante e un po' di sfortuna, le azzurre hanno perso 0-1 contro la Svezia, dimostrando in campo comunque di avere delle ottime prestazioni per il futuro, iniziando da adesso.

