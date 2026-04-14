LIVE Serbia-Italia 0-4 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | gol balistico di Caruso poker delle azzurre!

Nella partita valida per le qualificazioni mondiali di calcio femminile, le italiane hanno ottenuto una vittoria per 4 a 0 contro la Serbia. Il primo gol è stato segnato da un tiro balistico di una giocatrice italiana, seguito da altri tre marcatori. La partita si sta avviando verso la fase finale, con circa dieci minuti rimasti, mentre nel frattempo Svezia e Danimarca sono ferme sull’1-1.

79' – Ancora Cantore che va ad un passo dal quinto gol dell’Italia, la diagonale dell’azzurra non trova il secondo palo. 77' – Adesso i ritmi sono più bassi. Quando mancano tredici minuti al novantesimo, Svezia e Danimarca sono ferme sull’1-1. 75' – Cantore entra in area di rigore, il passaggio per Piemonte è troppo corto e viene intercettato. 70' – Occasione per Beccari che punta l’angolo sul secondo palo! La palla si alza troppo e non trova la porta! 68' – Altro doppio cambio per la Serbia: escono Blagojevic per Scepanovic, mentre Gajic prende il posto di Saric. 65' – Doppio cambio dell’Italia con Cantone e Beccari che prendono il posto di...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-4, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gol balistico di Caruso, poker delle azzurre! LIVE Serbia-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: Oliviero raddoppia il punteggio, dominio delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? – Greggi riceve palla al limite dell’area e calcia, con Kostic che devia in calcio d’angolo! 41? –... Leggi anche: LIVE Serbia-Italia 0-3, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: triplo vantaggio delle azzurre alla fine del primo tempo! Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Italia-Serbia Femminile si giocherà all'Arena. LIVE Serbia-Italia 0-3, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 L'Italia domina la prima parte di gara e segna tre gol, con uno annullato ingiustamente per un fuorigioco ... oasport.it Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare ... x.com