LIVE Serbia-Italia 0-5 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | Cantore segna la rete del pokerissimo azzurro!

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali femminili del 2027, la nazionale italiana ha concluso con un risultato di 5-0 contro la Serbia. Al 88° minuto, un'azione personale ha portato al quarto gol, con una conclusione incrociata che ha battuto il portiere avversario. Prima di questo, la squadra italiana aveva già segnato quattro reti, consolidando il risultato nel secondo tempo. Al 87°, un cambio di giocatori ha visto entrare Ciric al posto di Mateijc.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? – CANTOREEEEEEEEEEEEEEEEEE! Il talento azzurro riceve palla e affronta Slovic nell’uno contro, si sposta il pallone sul destro e incrocia sul secondo palo trovano la rete della manita! SERBIA-ITALIA 0-5!!! 87? -Mateijc lascia spazio a Ciric. 85? – Cantore arriva sul fondo, il suo cross viene deviato in calcio d’angolo. 82? – Piemonte riceve palla al limite dell’area. Il tiro è potentissimo ma viene deviato e rallentato abbastanza per rendere semplice la parata di Kostic. 80? – Schatzer entra al posto di Giugliano. 79? – Ancora Cantore che va ad un passo dal quinto gol dell’Italia, la diagonale dell’azzurra non trova il secondo palo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-5, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: Cantore segna la rete del pokerissimo azzurro! LIVE Serbia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro!35' – CHE GOL HA FATTO OLIVIEROOOOOOOOOO! La nostra numero 13 cerca il cross dopo l’uno-due di tacco con Caruso, la palla viene deviata in porta! Le... Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al calcio d’inizio Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Italia-Serbia Femminile si giocherà all'Arena. LIVE Serbia-Italia 0-4, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gol balistico di Caruso, poker delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 L'Italia domina la prima parte di gara e segna tre gol, con uno annullato ingiustamente per un fuorigioco ... oasport.it Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare ... x.com