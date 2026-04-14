LIVE Serbia-Italia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro!

Nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, l’Italia si trova in vantaggio sulla Serbia grazie a una rete di Girelli. La squadra serba ha tentato di allontanarsi dalla propria area, ma un tiro di Greggi, senza troppa pressione, non ha impensierito il portiere avversario. La gara è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

35' – CHE GOL HA FATTO OLIVIEROOOOOOOOOO! La nostra numero 13 cerca il cross dopo l’uno-due di tacco con Caruso, la palla viene deviata in porta! Le azzurre trovano un meritatissimo doppio vantaggio! SERBIA-ITALIA 0-2!! 32' – Altra, ennesima, occasione dell’Italia con Glionna che dopo uno slalom arriva sul fondo e cross, la palla viene allontana ma arriva Giugliano che calcia di prima, Kostic respinge! 30' – Opportunità per Mateijc con la difesa dell’Italia che si fa trovare impreparata. La serba non arriva il tiro con l’uscita repentina di Giuliani. 26' – La Serbia cerca di spazzare ma fa male, la palla arriva a Greggi che tira subito senza impensierire Kostic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro! LIVE Serbia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gol fantasma annullato a Girelli!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? – Aveva segnato l’Italia! Grande palla di Giugliano che sul secondo palo aveva pescato Girelli,... Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le formazioni ufficiali, Girelli guida l’attacco di Soncin Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Qualificazioni Mondiali 2027: Serbia-Italia femminile, orario e dove vederla in TV e streaming. Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com LIVE Serbia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare ... x.com