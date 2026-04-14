LIVE Serbia-Italia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro!

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, l’Italia si trova in vantaggio sulla Serbia grazie a una rete di Girelli. La squadra serba ha tentato di allontanarsi dalla propria area, ma un tiro di Greggi, senza troppa pressione, non ha impensierito il portiere avversario. La gara è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

35' – CHE GOL HA FATTO OLIVIEROOOOOOOOOO! La nostra numero 13 cerca il cross dopo l’uno-due di tacco con Caruso, la palla viene deviata in porta! Le azzurre trovano un meritatissimo doppio vantaggio! SERBIA-ITALIA 0-2!! 32' – Altra, ennesima, occasione dell’Italia con Glionna che dopo uno slalom arriva sul fondo e cross, la palla viene allontana ma arriva Giugliano che calcia di prima, Kostic respinge! 30' – Opportunità per Mateijc con la difesa dell’Italia che si fa trovare impreparata. La serba non arriva il tiro con l’uscita repentina di Giuliani. 26' – La Serbia cerca di spazzare ma fa male, la palla arriva a Greggi che tira subito senza impensierire Kostic.🔗 Leggi su Oasport.it

live serbia italia 0 1 qualificazioni mondiali calcio femminile 2027 in diretta la solita girelli trova la rete del vantaggio azzurro
© Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro!

LIVE Serbia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gol fantasma annullato a Girelli!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? – Aveva segnato l’Italia! Grande palla di Giugliano che sul secondo palo aveva pescato Girelli,...

Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le formazioni ufficiali, Girelli guida l’attacco di Soncin

Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Qualificazioni Mondiali 2027: Serbia-Italia femminile, orario e dove vederla in TV e streaming.

serbia italia live serbia italia 0Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com

serbia italia live serbia italia 0LIVE Serbia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.