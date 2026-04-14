LIVE Serbia-Italia 0-3 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | triplo vantaggio delle azzurre alla fine del primo tempo!

Alle 19.10 si è aperto il match tra Serbia e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, con le azzurre che hanno concluso il primo tempo in vantaggio di tre reti. Contestualmente, nel secondo incontro in corso, la Svezia ha segnato il primo gol contro la Danimarca dopo dieci minuti di gioco. La diretta segue le azioni delle due partite in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Nel frattempo, è iniziato il match tra Svezia e Danimarca, con le gialloblu che dopo dieci minuti hanno trovato il vantaggio. L’Italia al momento è seconda per differenza reti, insieme alle biancorosse. Il risultato ideale per le azzurre sarebbe il pareggio visto che in questo caso il primo posto disterebbe solo un punto, mentre adesso, con la vittoria della Svezia, è a due lunghezze di distanza. 19.07 Il secondo gol, quello di Oliviero, è tanto bello quanto fortunato con la nostra terzina che riceve palla di tacco da una perfetta Caruso nei movimenti senza palla: La calciatrice della Juventus...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-3, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: triplo vantaggio delle azzurre alla fine del primo tempo! Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre in vantaggio grazie a Piemonte alla fine del primo tempo! Leggi anche: LIVE Serbia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il primo tempo! Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Italia-Serbia Femminile si giocherà all'Arena. LIVE Serbia-Italia 0-3, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: triplo vantaggio delle azzurre alla fine del primo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 L'Italia domina la prima parte di gara e segna tre gol, con uno annullato ingiustamente per un fuorigioco ... oasport.it Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare ... x.com