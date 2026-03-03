LIVE Italia-Svezia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | inizia il secondo tempo le azzurre vogliono il pareggio

La partita tra Italia e Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 prosegue con il secondo tempo in corso. Le azzurre cercano di recuperare lo svantaggio dopo il gol subito, mentre le svedesi mantengono il possesso palla con un giro lento e cercano di controllare il ritmo della partita. La tensione si fa sentire mentre le due squadre cercano di conquistare la vittoria.

60' – PALO DELL’ITALIA! Falk sbaglia l’uscita e Cambiaghi l’anticipa, purtroppo per noi il pallone si ferma sul legno. 59' – Giro palla lento delle azzurre che si fanno anticipare quasi sempre dalle avversarie. 56' – Cantore riceve palla da Linari e punta la porta l’azzurra si porta il pallone sul sinistro e calcia. Parata facile e centrale per l’estremo difensore del Liverpool. 55' – Holmberg non può raggiungere il pallone, sarà rimessa dal fondo per le azzurre. 52' – Scontro tra Nelhage e Cambiaghi, con l’azzurra che viene ammonita. 50' – Contropiede della Svezia che va al tiro con Asllani che viene murata. La centrocampista ha scelto di non passare la palla a Bah che era sicuramente più libera di lei, buon per noi. 🔗 Leggi su Oasport.it

