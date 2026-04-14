LIVE Serbia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | gol fantasma annullato a Girelli!

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027 tra Serbia e Italia, il punteggio rimane sullo 0-0. Durante il match, un gol segnato da un'italiana è stato annullato per fuorigioco, anche se l'azione aveva portato alla rete. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui, mentre un'occasione importante nasce da un assist di un centrocampista azzurro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? – Aveva segnato l’Italia! Grande palla di Giugliano che sul secondo palo aveva pescato Girelli, perfetta nell’insaccare il pallone di testa alle spalle del portiere serbo! Il gol è stato annullato per fuorigioco, ma la posizione dell’attaccante italiana era regolarissimo! Errore enorme della terna arbitrale!! 14? – Giugliano arriva al tiro, troppo debole per impensierire Kostic. 11 ‘- Dopo quasi un quarto d’ora dall’inizio del match, la Serbia non è mai riuscita a pareggiare nella meta campo azzurra. 9? – Glionna ci prova da fuori con un tiro preciso ma che non trova la porta, ma che inizio dell’Italia! 7? – DOPPIA OCCASIONE ITALIA! Giugliano batte l’angolo, Dragoni colpisce al volo ma trova il piede di un’ottima Kostic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gol fantasma annullato a Girelli! Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le formazioni ufficiali, Girelli guida l’attacco di Soncin Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al calcio d’inizio Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Qualificazioni Mondiali 2027: Serbia-Italia femminile, orario e dove vederla in TV e streaming. Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo realeL'Italia torna in campo per le qualificazioni al mondiale femminile 2027. Dopo l'amaro esordio contro la Svezia a Reggio Calabria (1-0), a cui è seguito il pareggio con la Danimarca a Vicenza (1-1), l ... tuttosport.com Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Serbia Italia Oggi 18.15 Gradski Stadion Dubocica, #Leskovac Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com