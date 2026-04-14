LIVE Serbia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | gol fantasma annullato a Girelli!

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027 tra Serbia e Italia, il punteggio rimane sullo 0-0. Durante il match, un gol segnato da un'italiana è stato annullato per fuorigioco, anche se l'azione aveva portato alla rete. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui, mentre un'occasione importante nasce da un assist di un centrocampista azzurro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? – Aveva segnato l’Italia! Grande palla di Giugliano che sul secondo palo aveva pescato Girelli, perfetta nell’insaccare il pallone di testa alle spalle del portiere serbo! Il gol è stato annullato per fuorigioco, ma la posizione dell’attaccante italiana era regolarissimo! Errore enorme della terna arbitrale!! 14? – Giugliano arriva al tiro, troppo debole per impensierire Kostic. 11 ‘- Dopo quasi un quarto d’ora dall’inizio del match, la Serbia non è mai riuscita a pareggiare nella meta campo azzurra. 9? – Glionna ci prova da fuori con un tiro preciso ma che non trova la porta, ma che inizio dell’Italia! 7? – DOPPIA OCCASIONE ITALIA! Giugliano batte l’angolo, Dragoni colpisce al volo ma trova il piede di un’ottima Kostic.🔗 Leggi su Oasport.it

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