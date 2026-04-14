LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | si rivedono Ragaini e Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato

Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, si sono disputate le batterie dei 100 rana donne, con Chiara Vargas che ha concluso in 1’10”46. Sono tornati in gara anche i nuotatori Ragaini e Lamberti, mentre l’attenzione è rivolta alla presenza di Benedetta Pilato. La manifestazione si svolge in diretta streaming, con aggiornamenti continui sugli esiti delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: Chiara Vargas si aggiudica la seconda batteria dei 100 rana donne con 1’10?46. Ora Mancini, Castiglioni e Mati nella terza 10.50: Silvia Raffa con 1’12?04 si impone nella prima batteria dei 100 rana donne 10.48. Questi i finalisti dei 400 stile uomini: Ragaini, De Tullio, Marcvhello, Detti, Bertoni, Lamberti, Volpe, Caserta 10.47: Miglior tempo assoluto per Alessandro Ragaini con 3’50?17, davanti a De Tullio con 3’50?65, terzo posto per Gabriele Detti con 3’51?84 10.42: Davide Marchello vince la seconda batteria con il tempo di 3’51?43, secondo posto per Lamberti con 3’32?25 10.37: La prima batteria vede la vittoria di Gabriele Valente con 3’57?61 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivedono Ragaini e Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivede Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna Benedetta Pilato, attesa per Quadarella negli 800 Nuotatori siciliani a Riccione: fondo giovanile e campionati italiani assoluti Dopo i Criteria Nazionali Giovanili atleti della Swimblu e dell'Unime impegnati allo Stadio del Nuoto. Con loro anche il messinese Marchello in cerca di medaglie... - facebook.com facebook