LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Michele Lamberti da record! Novità Alzetta deludono Pilato e Ragaini

Nella giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione, si sono disputate le batterie del mattino con alcuni risultati notevoli. Un nuotatore ha stabilito un nuovo record in una delle discipline in programma, mentre altri atleti, tra cui alcune atlete di rilievo, non sono riusciti a migliorare le proprie prestazioni, registrando tempi inferiori alle aspettative. La manifestazione proseguirà domani con ulteriori gare, mentre questa sera si conclude la prima giornata di eventi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.37: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani alle 10 per la seconda giornata di gare ai campionati italiani di Riccione. Buona serata! 19.35: Promossi Leonardo Deplano, Simona Quadarella e soprattutto Michele Lamberti, che ha ritoccato il record italiano dei 50 dorso facendo il suo ritorno prepotente ad alto livello. Prestazioni al di sotto delle aspettative per Benedetta Pilato, sconfitta nei 100 involata da Lisa Angiolini 19.33: Ottima prova di Leonardo Deplano che conquista il titolo tricolore con 21?64, non lontano dal personale, secondo posto per un emergente Lorenzo Ballarati con 22?05, terza piazza per Giovanni Guatti con 22?14 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivedono Ragaini e Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Temi più discussi: Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 14 aprile, programma, streaming, big azzurri in gara; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; La Guida Completa Agli Assoluti 2026: Tutti I Link E Le Info Utili Per Seguire L’Evento; Assoluti Unipolsai 2026. Timing e ordine progressivo delle prove. Nuoto, Benedetta Pilato brillante nelle batterie dei 100 rana ai campionati italiani. Bene Ragaini, Deplano e LambertiCalato il sipario sulla sessione mattutina della prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Nella vasca romagnola si è iniziato a fare ... oasport.it Nuoto, Lorenzo Gargani conquista il titolo italiano nei 50 farfallaProsegue la prima giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nell vasca di Riccione si è da poco conclusa con il successo di Lorenzo ... oasport.it Entrano nel vivo i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. Negli 800 m stile libero Simona Quadarella non delude le attese e con il tempo di 8'21"01 si porta a casa l'ennesimo titolo italiano e stacca il pass per gli Europei di Parigi. Super Simo! - facebook.com facebook