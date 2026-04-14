LIVE Musetti-Landaluce 5-5 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | fasi decisive del 1° set

Al torneo ATP di Barcellona, il primo set tra Musetti e Landaluce si trova sul punteggio di 5-5, con entrambi i giocatori in lotta per il vantaggio. Contestualmente, sono previste dirette di altri incontri, tra cui Sonego contro Martinez e Cobolli contro Dedura, quest’ultimo programmato come secondo match dalle 11.00. Le partite sono in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-40 In rete il dritto di Landaluce. Regalo dello spagnolo che ha sbagliato in un momento di costruzione dello scambio Seconda 30-30 Doppio fallo, il secondo della partita per lo spagnolo 30-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Landaluce 30-0 Prima ad uscire vincente. 15-0 Si ferma in rete il back del toscano 5-5 Gioco Musetti: ace al centro per l’azzurro. 40-15 Prima vincente di Musetti 30-15 ACE!! 15-15 Landaluce spinge con il dritto a sventaglio e stringe Musetti nell’angolo sinistro. L’azzurro prova a cambiare con il back lungolinea, ma lo spagnolo ci arriva bene e chiude con il dritto dalla parte opposta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 5-5, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: fasi decisive del 1° set LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: terminato il 1° set sulla Pista Rafa NadalCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 6-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: fasi decisive del secondo setPer questa sera è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! Berrettini giocherà ora il secondo turno con il serbo Dusan...