LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 6-5 ATP Rio 2026 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set

Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Barrios Vera nel match di Rio 2026, ma ora il punteggio è 7-6, 6-5 e il pubblico assiste alle fasi decisive del secondo set. Berrettini ha mantenuto un’alta percentuale di prime in campo, il 64%, e ha vinto il 79% dei punti con le prime battute, rispetto al 63% del suo avversario. Barrios Vera si difende, ma fatica a trovare continuità nel gioco. La tensione cresce mentre entrambi cercano di ottenere il punto decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64% di prime in campo di Berrettini, ma 79% di punti vinti contro il 63% di Barrios Vera, che non è stato giocoforza più efficace. 34-21 il rapporto vincenti-errori gratuiti di Matteo contro il 24-29 del cileno. Due ore e 25 minuti la durata complessiva del match, che poi in realtà dovrebbe avere altri venti minuti in più dati dalla sospensione resasi necessaria tra primo e secondo set. VINCE MATTEO BERRETTINI! 7-6(1) 7-5 con il dritto in avanzamento dentro il campo e un urlo che significa secondo turno! 15-40 DUE MATCH POINT BERRETTINI: Matteo spinge sul rovescio di Barrios Vera che alla fine lo mette molto sotto la rete.